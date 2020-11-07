Власти Турции заявили о готовности работать с новым главой США

https://static.news.ru/photo/93586300-21b6-11eb-baf5-fa163e074e61_660.jpg Фуат Октай Фото: Fuat Oktay/twitter.com

Турция готова к сотрудничеству с новой администрацией Соединённых Штатов, заявил вице-президент страны Фуат Октай.

В США прошёл очень интересный избирательный процесс, но, с точки зрения Турции, ничего не меняется, — подчеркнул он.

По его словам, каналы связи между государствами будут работать одинаково вне зависимости от человека, который занимает пост главы государства. При этом будет переходный процесс, сказал он в эфире телеканала Kanal 7.

Также он сообщил, что Анкара продолжит добиваться от Вашингтона выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Для достижения этой цели Турция усилит давление на новую администрацию США.

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако демократ Джо Байден уже считается победителем. Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.