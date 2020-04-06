Власти Турции начали бесплатно раздавать медицинские маски

https://static.news.ru/photo/e7916130-7831-11ea-8954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Hajek/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о новых мерах, связанных с распространением коронавируса. В стране началась кампания по обеспечению населения медицинскими масками.

Жители могут получить их через портал госуслуг, на почте и в администрациях провинций, передаёт РИА Новости.

Хочу подчеркнуть, что продажа этих масок запрещена. Маски, которые будут раздаваться в супермаркетах, также будут бесплатны, — сказал глава государства.

По его словам, в стране достаточный запас масок, а их производство планируют поддерживать до завершения пандемии COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, турецкие власти сообщили об увеличении случаев смерти от коронавирусной инфекции. Число скончавшихся достигло 501 человека.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 325 972 инфицированных коронавирусом, умерли 73 617, выздоровели 277 280 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрирован 6351 заболевший в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 429.