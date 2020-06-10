Власти США сообщили Берлину о планах сократить военный контингент в ФРГ

https://static.news.ru/photo/c3119582-ab17-11ea-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Военный контингент США в Германии возможно будет сокращён. Об этом Вашингтон официально сообщил Берлину.

Правительство было проинформировано о том, что в США размышляют о возможном сокращении военного контингента в ФРГ, — цитирует «Интерфакс» официального представителя правительства ФРГ Ульрику Деммер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю страну должны будут покинуть около 9,5 тысячи военнослужащих. Немецкие СМИ отметили, что это решение застало врасплох власти ФРГ.

Как писал NEWS.ru, немецкий правозащитник Райнер Браун заявил, что если США выведут свои войска с территории Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки. По его словам, правительству Германии должно быть стыдно за то, что оно не принимает никаких мер, «чтобы американские солдаты наконец исчезли с территории страны».