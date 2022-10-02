Власти Израиля ожидают приток мигрантов с еврейскими корнями Премьер Израиля Лапид: Тель-Авив ожидает приток мигрантов с еврейскими корнями

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Израиль ожидает приток десятков тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне конфликта на Украине, частичной мобилизации в России и референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. По его словам, местные власти решили выделить 90 млн шекелей (более $25 млн) на иммиграционную абсорбцию, передает РИА Новости.

После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 млн шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы, — заявил Лапид.

Ранее в газете The Jerusalem Post писали, что правительство Израиля готовит экстренную программу помощи для новых репатриантов из России. Соответствующее предложение вынесли на рассмотрение кнессета Министерство репатриации и интеграции и Минфин.

До этого сообщалось, что Лапид обеспокоен судьбой евреев в России после объявления там частичной мобилизации и призвал главу авиакомпании El Al обеспечить продолжение рейсов между двумя странами. Как отметил гендиректор израильского МИД Алон Ушпиз, Лапид поручил принимать больше иммигрантов из России, что потребует мер не только по увеличению рейсов, но и в области виз и дальнейшего размещения мигрантов в стране.