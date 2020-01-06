https://static.news.ru/photo/1c23842c-316b-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Министерство культуры и исламской ориентации Ирана намерено судиться с социальной сетью Instagram. Поводом к этому стала цензура сообщений пользователей, которые активно обменивались медиафайлами, связанными с памятью убитого американцами генерала Касема Сулеймани.

По данным ведомства, с 3 января Instagram либо удалял учётные записи иранцев, скорбящих по национальному герою, либо стирал соответствующий контент, размещённый пользователями.

В Министерстве культуры страны подчёркивают, что подобные меры со стороны Instagram вновь продемонстрировали миру стремление США через контролируемые ими социальные сети навязывать свои правила подачи информации и грубое нарушение свободы слова, сообщает телеканал Press TV.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке 3 января. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Прощание с военным началось утром 7 января в его родном городе Керман. На улицы вышли десятки тысяч людей. Они несли траурные знамёна и флаги, а также портреты Сулеймани и скандировали лозунги, осуждающие действия «империалистических сил». Возникла давка, в которой погибли 40 человек, ещё две сотни были ранены. В итоге похороны пришлось отложить, писал NEWS.ru.