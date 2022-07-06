Вирус оспы обезьян начал поражать детей Эксперт Роспотребнадзора: вирус оспы обезьян не стал опаснее, но начали заражаться дети

Фото: Социальные сети

Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал заразнее, однако он получает всё более широкий охват. Им стали заражаться мужчины, женщины, подростки. В Нидерландах был выявлен первый случай заражения оспой ребёнка. По словам руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктора биологических наук Александра Семёнова, этому заболеванию «все возрасты покорны». Его слова приводит РИА «Новости».

Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны, — пояснил Семенов.

Он также предупредил, что дети, беременные женщины и лица с нарушенным иммунитетом переносят заболевание значительно тяжелее. В этой связи случаи неблагоприятного течения заболевания чаще всего происходят с маленькими пациентами, беременными женщинами или ВИЧ-инфицированными.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что заразиться оспой обезьян можно не только воздушно-капельным путём от человека к человеку, но и через загрязнённые поверхности. Он добавил, что вирус оспы обезьян может находиться на поверхности до 35 недель.