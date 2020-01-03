https://static.news.ru/photo/41a951c2-2e14-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заседание Высшего совета по национальной безопасности стартовало в Иране. Мероприятие впервые за много лет посетил верховный лидер страны Али Хаменеи.

Участники заседания обсуждают ответ на авиаудар США, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

UPDATE: Iran's supreme leader Ali Khamenei has for the first time in many years attended the country's Supreme National Security Council meeting, meeting is to discuss how to react to the U.S airstrike that killed Iran's IRGC commander Qasem Soleimani. — News_Executive (@News_Executive) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии депутат Дмитрий Саблин прокомментировал убийство иранского генерала. По его мнению, деятельность США на Ближнем Востоке не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».