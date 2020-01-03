Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заседание Высшего совета по национальной безопасности стартовало в Иране. Мероприятие впервые за много лет посетил верховный лидер страны Али Хаменеи.

Участники заседания обсуждают ответ на авиаудар США, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Ранее NEWS.ru писал, что координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии депутат Дмитрий Саблин прокомментировал убийство иранского генерала. По его мнению, деятельность США на Ближнем Востоке не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

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