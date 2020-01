Участники заседания обсуждают ответ на авиаудар США, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

UPDATE: Iran's supreme leader Ali Khamenei has for the first time in many years attended the country's Supreme National Security Council meeting, meeting is to discuss how to react to the U.S airstrike that killed Iran's IRGC commander Qasem Soleimani.