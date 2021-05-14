Венесуэла зарегистрировала «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/04539a20-b587-11eb-887d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Власти Венесуэлы разрешили применять российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла. Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», — отметили в фонде.

Его представитель также добавил, что эффективность данной вакцины оценили в 79,4% с 28 дня после применения препарата.

При этом эффективность препарата оценивалась на основе данных россиян, которые получили лишь один укол и не получили второй по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Таким образом, показатель эффективности около 80% превышает показатели эффективности вакцин, требующих введения двух уколов, уточнили в РФПИ.

Разрешение на применение вакцины «Спутник Лайт» последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей, — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в Минпромторге назвали предельные закупочные цены одной дозы российских вакцин от коронавируса. Они колеблются примерно в одном диапазоне и составляют от 842 до 867 рублей.