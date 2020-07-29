Вашингтон попросил Москву повлиять на Асада

https://static.news.ru/photo/18707f9a-d1b8-11ea-82dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli /Global Look Press

США непрерывно поддерживают контакт с РФ по ситуации в Сирии и призывают российскую сторону использовать своё влияние, чтобы подтолкнуть Дамаск к мирному урегулированию.

Об этом на брифинге 29 июля заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейбёрн, передаёт ТАСС. Чиновник сказал, что Москва должна подтолкнуть президента Сирии Башара Асада к выполнению резолюции Совбеза ООН 2254 о достижении мирного урегулирования.

Отвечая на вопрос российского агентства, Рейбёрн отметил, что власти США не имеют никаких скрытых планов в отношении Сирии и за счёт ужесточения санкций добиваются лишь политического урегулирования в этой стране. По его словам, ограничительными мерами Вашингтон содействует дипломатии.

Санкции — это не самостоятельный инструмент. Санкции могут усиливать экономическое давление на режим Асада и его союзников. Однако мы также продолжим добиваться увеличения политического давления — посредством интенсивной дипломатии, которой мы действительно занимаемся, чтобы попытаться оказать нажим на режим Асада и его союзников с целью того, чтобы они сели за стол переговоров, — подчеркнул Рейбёрн.

Ранее NEWS.ru сообщил, что американский Минфин 29 июля 2020 года добавил в санкционный список по Сирии сына президента страны — Хафеза Асада — и его кузена — Зухаира Асада. В документе также говорится о 1-й танковой дивизией САР, которой руководит двоюродный брат главы государства.