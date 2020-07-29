Вашингтон попросил Москву повлиять на Асада

США непрерывно поддерживают контакт с РФ по ситуации в Сирии и призывают российскую сторону использовать своё влияние, чтобы подтолкнуть Дамаск к мирному урегулированию.
Об этом на брифинге 29 июля заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейбёрн,
Отвечая на вопрос российского агентства, Рейбёрн отметил, что власти США не имеют никаких скрытых планов в отношении Сирии и за счёт ужесточения санкций добиваются лишь политического урегулирования в этой стране. По его словам, ограничительными мерами Вашингтон содействует дипломатии.
Санкции — это не самостоятельный инструмент. Санкции могут усиливать экономическое давление на режим Асада и его союзников. Однако мы также продолжим добиваться увеличения политического давления — посредством интенсивной дипломатии, которой мы действительно занимаемся, чтобы попытаться оказать нажим на режим Асада и его союзников с целью того, чтобы они сели за стол переговоров, — подчеркнул Рейбёрн.
Ранее NEWS.ru сообщил, что американский Минфин 29 июля 2020 года добавил в санкционный список по Сирии сына президента страны — Хафеза Асада — и его кузена — Зухаира Асада. В документе также говорится о 1-й танковой дивизией САР, которой руководит двоюродный брат главы государства.
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