Варламова в Южном Судане могла ожидать выгребная яма вместо комнаты с ТВ

https://static.news.ru/photo/0d817e3a-57f1-11eb-b631-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: Кадр из видео/varlamov/youtube.com

Блогеру Илье Варламову и основателю «Медиазоны» Петру Верзилову повезло, что они встретили в Южном Судане силовиков государственных структур, а не представителей локальных военных формирований. В противном случае их ожидала бы не комната с кроватью и телевизором, а выгребная яма. Там россиян держали бы до того момента, пока за них не был бы получен выкуп. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил российский бизнесмен Владимир Жиганов, который на протяжении нескольких лет жил и работал в Судане и два раза попадал в суданскую тюрьму.

Представители локальных военных формирований живут вне закона, по своим правилам. Земли, на которых они живут, воспринимаются этими людьми как личная собственность. Кроме того, многие суданские военные не прочь поживиться за счёт белых людей, отметил Жиганов.

Из моего опыта, бандитские формирования просят за похищенных людей какую-то технику либо переместить своих людей из одной точки в другую — в связи с отсутствием дорог это представляет сложность и требует авиатехники, — пояснил Жиганов.

Процесс освобождения Варламова и Верзилова, кроме того, мог бы затянуться, так как российский МИД не имел бы ни малейшего представления об их местонахождении, пояснил собеседник NEWS.ru.

13 января Варламов с супругой, Петром Верзиловым и ещё двумя спутниками были задержаны в аэропорту города Капоэта. Оттуда они намеревались отправиться в столицу Южного Судана Джубу.

Поводом для задержания послужило обнаружение в багаже пульта от дрона, хотя самого летательного аппарата не было — его у россиян конфисковали ранее, в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Через некоторое время россияне были отпущены и стало известно, что местные власти собираются депортировать их на родину.

Как писал NEWS.ru, 14 января силовики повторно задержали жену Варламова, а также главу Европейской гимназии Ивана Богданцева и Вадима Гинзбурга. По словам Верзилова, это произошло уже в Джубе во время экскурсии. Варламов уточнил, что россияне были задержаны на блокпосту по дороге обратно в отель и доставлены на военную базу вместе с представителем Министерства печати, который сопровождал туристов. Их освободили только 15 января.