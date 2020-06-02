Варфоломей призвал церкви обсудить проблему причастия во время пандемии

https://static.news.ru/photo/89b6ec34-a4b3-11ea-b084-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Варфоломей Фото: imago stock&people/Global Look Press

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал православные церкви обсудить вопрос причастия в условиях пандемии коронавируса.

Письмо предстоятель направил главам православных церквей.

В условиях распространения вируса во многих странах было запрещено причащать верующих. Сам Варфоломей также просил православных следовать «трудным, но необходимым» мерам, принимаемым службами здравоохранения и властями. Однако многие ревнители веры восприняли это как гонения на церковь.

В письме Варфоломей указывает, что необходимо установить, насколько это возможно, единообразие между местными православными церквями в отношении «важнейшей проблемы Божественной Евхаристии и способа её передачи верующим», пишет РИА Новости.

Причащение — основа духовной жизни каждого православного человека, заключается в освящении хлеба и вина и последующем их употреблении.

Как сообщал ранее NEWS.ru, патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса. На начальных этапах распространения инфекции не все восприняли её как серьёзную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия, заявили в Московской патриархии.