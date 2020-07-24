Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву

https://static.news.ru/photo/f2931e0c-cda9-11ea-949d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила до выборов, уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания.

Мне никто конкретно не говорил, какой именно будет причина ареста. Мне просто сказали, что команда такая уже дана, — цитирует его РБК.

Цепкало добавил, что другой источник подтвердил ему буквально на днях. Кроме того, в школу, где учатся его дети, приходили работники прокуратуры и начали у учителей брать заявления по поводу его ребёнка.

Цепкало заявил, что один из методов давления на оппозиционеров в Белоруссии — их дети, и привёл в пример историю белорусского оппозиционера Андрея Санникова и его жены Ирины Халип, которых посадили, а ребёнка отобрали у бабушки и сдали в приют.

Как писал NEWS.ru, Цепкало понадеялся, что Россия не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам.