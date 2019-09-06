https://static.news.ru/photo/ea052646-d132-11e9-b4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Caoran/Xinhua/Global Look Press

Движение по японской железнодорожной ветке «Кэйкю», где после столкновения с грузовиком сошёл с рельсов поезд, полностью восстановлено. В результате происшествия, случившегося два дня назад, пострадали 33 человека, водитель грузовика погиб.

Восстановление железнодорожных путей заняло больше времени, чем предполагалось, — передаёт NNK.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, грузовик застрял на переезде, в результате чего в него на скорости 120 км/ч врезался поезд.

Как писал News.ru, в Японии на железнодорожном переезде пригородный поезд столкнулся с грузовиком, гружённым коробками с цитрусовыми. После столкновения состав сошёл с рельсов. Водителя большегруза из кабины вытащили спасатели и госпитализировали в тяжёлом состоянии.