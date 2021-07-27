В Японии отказались комментировать предложения для инвесторов на Курилах

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Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между двумя странами, разорванные в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Отмечается, что лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами начиная с апреля. По данным администрации южнокорейского президента, в настоящее время вся корейская нация хочет, чтобы отношения между Севером и Югом...