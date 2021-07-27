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В Японии отказались комментировать предложения для инвесторов на Курилах

10:58, 27 июля 2021
В Японии отказались комментировать предложения для инвесторов на Курилах Фото: курильск-адм.рф
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Правительство Японии сейчас не станет комментировать предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах, которые премьер-министр России Михаил Мишустин собирается представить президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из рабочей поездки на Дальний Восток. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като. Его слова приводит ТАСС.

Като отметил, что в Японии в курсе о высказывании Мишустина.

Поскольку мы не знаем деталей, то хотели бы воздержаться от каких-либо конкретных комментариев, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что режим свободной таможенной территории может быть введён на Курильских островах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Итурупа. Также политик рассказал о необходимости сохранения на Курилах пониженной ставки страховых взносов. По его словам, инвесторов могут освободить от части налогов при ведении основных видов деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, а также производства подакцизных товаров.

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