В Японии назвали отличительную черту Путина

Член палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что президент России Владимир Путин производит впечатление гуманного человека, несмотря на навешиваемые многочисленными СМИ ярлыки, приводит его слова Yahoo News Japan. Он также оценил отношение российского лидера к Японии на фоне проблемы обострения отношения из-за Курильских островов.

Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю, — сказал Судзуки.

При этом он также выступил против агрессивной риторики в отношении Курил и исключил силовой возврат островов. По его мнению, данный вопрос необходимо решать только путём переговоров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудили вопросы «сдерживания» России от якобы агрессивных действий. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.