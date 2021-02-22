В ВОЗ сообщили о падении уровня смертности от COVID-19 за неделю

https://static.news.ru/photo/02770f58-7661-11eb-8542-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заболевших коронавирусом в мире с 15 по 21 февраля снизилось на 11%, а количество жертв — на 20% по сравнению с прошедшей неделей. Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость падает уже шестую неделю подряд.

Так, за минувшие семь дней было выявлено 2 457 026 заражённых и 66 359 смертей. По данным на 21 февраля в мире насчитывалось 110 763 898 случаев заболевания и 2 455 331 летальный исход.

В ВОЗ отметили, что наиболее заметное снижение заболеваемости за прошедшую неделю наблюдалось в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%), а также в Восточном Средиземноморье (на 7%). Смертность в этих регионах также уменьшилась — соответственно на 23%, 6%, 19% и 3%. Также число жертв коронавируса снизилось в Африке (на 20%) и Юго-Восточной Азии (на 6%).

При этом продолжают распространяться новые штаммы COVID-19. Так, британский штамм был зафиксирован уже в 101, южноафриканский в 51 стране, а бразильский штамм — в 29.

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