ВОЗ выдвинула версию происхождения штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса мог произойти от заражённого человека, имеющего слабый иммунитет после перенесённого COVID-19. Такую гипотезу выдвинула глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передаёт Financial Times. Она сравнила выявление «омикрона» с возникновением коронавируса в 2019–2020 годах в Китае.

Он [«омикрон»-штамм] мог произойти от заражённого пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени, — приводит издание слова эксперта.

Керкхове призвала не «клеймить» государства, в которых выявляют случаи заражения новым видом коронавируса. Она также напомнила, что и «дельта»-штамм никуда не ушёл. Поэтому нужно проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы охватить максимальное число людей.

Накануне Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как «вызывающий обеспокоенность».

Как рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, «омикрон» значительно отличается от первоначального коронавируса и может доставить серьёзные проблемы. В то же время не исключён вариант его быстрого подавления другими разновидностями инфекции.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Случаи заражения им выявлены в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии и Великобритании.