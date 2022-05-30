В ВОЗ оценили риски распространения оспы обезьян ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как «умеренный»

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Риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне в настоящее время расценивается как умеренный. Об этом заявили во Всемирной организации здравохранения (ВОЗ). При этом не исключается, что ситуация может ухудшиться.

Общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки, — говорится в сообщении организации.

ВОЗ отмечает, что случаи заражения регистрируются преимущественно у мужчин, практикующих однополые интимные отношения. При этом подчёркивается, что внезапное появление и широкий географический охват распространения говорят о том, что активная передача от человека к человеку уже происходит, а вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Риск для общественного здравоохранения может повыситься, если вируск попробует утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

По состоянию на 26 мая ВОЗ располагает данными о 257 подтверждённых случаях оспы обезьян и 120 предполагаемых случаях. О летальных исходах не сообщается.