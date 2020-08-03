В ВОЗ посчитали возможный реальный коэффициент смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/74a98658-d591-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Soleh/INA Photo Agency/Global Look Press

Реальный коэффициент летальности при заражении коронавирусом может быть меньше, чем тот, который высчитан по официальной статистике, и может находиться на уровне 0,6%.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она отметила, что такой коэффициент получается при учёте не только зарегистрированных случаев заболевания, но и бессимптомных и незарегистрированных случаев инфицирования.

На данный момент мы не знаем, сколько людей было инфицировано, потому что здесь существует много сложностей. Совершенно точно много случаев не было зарегистрировано. Однако, как мы понимаем из исследований, существуют оценки. Эти оценки находятся на уровне менее 1%. В нескольких исследованиях речь идёт о 0,6%, — цитирует её агентство.

Керкхове добавила, что ранее коэффициент смертности высчитывался при подсчёте официально зарегистрированных случаев заболевания. Так, в мире более 18 млн заболели коронавирусом. При этом около 690 тыс. человек умерли от осложнений, связанных с ним. Соответственно, делался вывод, что коэффициент смертности в таком случае будет составлять чуть более 3,8%.

Отмечается, что новый коэффициент летальности выглядит не очень угрожающе, однако на самом деле он очень велик для вируса, который имеет высокие показатели распространения и легко передаётся от человека к человеку. По мнению эксперта, нужно главным образом сконцентрировать усилия на предотвращении возможных случаев заражения.

Как писал NEWS.ru, Керкхове заявила, что до 41% жителей планеты могут быть бессимптомными носителями коронавируса.