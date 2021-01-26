В ВОЗ дали объяснение росту числа тяжёлых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b5b41e8-5fca-11eb-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая привела к росту тяжёлых случаев заболевания, заявила в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи, — отметила Харрис, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что даже в отношении британского штамма COVID-19 речь не идёт о том, что он приводит к более серьёзной болезни.

По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост заразившихся за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А сегодня число заболевших снизилось ещё более чем на тысячу человек.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.