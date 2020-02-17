https://static.news.ru/photo/e463cec2-5161-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.

Как сообщает агентство SANA, в захоронении находятся останки военных и гражданских лиц, которые были похищены и убиты боевиками с 2012 по 2014 год.

К данному моменту из захоронения извлечено не менее 70 тел. Большинство жертв были удушены или застрелены.

Как ранее писал NEWS.ru, правительственные войска Сирии в воскресенье, 16 февраля, установили полный контроль над всеми населёнными пунктами вокруг города Алеппо, тем самым обезопасив административный центр одноимённой провинции от обстрелов боевиков.