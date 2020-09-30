В Twitter появился фейковый аккаунт казахстанского правительства

https://static.news.ru/photo/f94a5e30-03b0-11eb-97ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Пользователи Twitter заметили появление в соцсети фейкового аккаунта правительства Казахстана. СМИ сообщают, что за созданием страницы могут стоять создатели сиквела комедии о вымышленном журналисте из Казахстана Борате, роль которого исполнил британский комик Саша Барон Коэн.

Страница представлена, как «официальный Twitter-аккаунт правительства Казахстана». Она появилась перед самым началом дебатов кандидатов в президенты США. Перед мероприятием в аккаунте было опубликовано видео, прославляющее действующего главу государства Дональда Трампа и поздравляющее его с победой в дебатах. Озвучен ролик голосом Бората, передаёт РИА Новости.

Кроме того, создатели фейк-аккаунта «спорят» с оппонентом Трампа, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Они утверждают, что ношение масок не убережёт от коронавируса, за то уринотерапия, которую Трамп якобы провел с двумя молодыми девушками-докторами из Узбекистана в 2013 году, отлично помогает от COVID-19. В посте говорится, что терапия была «настолько эффективна, что Трамп задекларировал ее как бизнес-расходы». Издание IndieWare утверждает , что появление этой страницы стало частью маркетинговой кампании нового фильма о Борате.

Ранее NEWS.ru писал о том, что продолжение комедийного фильма «Борат» выйдет в октябре. Картину выпустят на стриминговой платформе Amazon Prime Video незадолго до дня выборов в США.