16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Турции заговорили о войне после заявления Столтенберга про С-400

00:48, 08 октября 2021
В Турции заговорили о войне после заявления Столтенберга про С-400 Йенс Столтенберг Фото: Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Турецкое издание Haber7 рассказало о выступлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии в Джорджтаунском университете, где он неодобрительно высказался о покупке Турцией систем противовоздушной обороны С-400. Читатели в комментариях назвали политику НАТО в отношении Турции избирательной, некоторые предположили, что дело идёт к большой войне.

При этом глава Альянса отметил, что приобретения Анкары не одобряются в НАТО, поскольку с его системами российское вооружение не интегрируемо.

Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах — членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне, — написал один из пользователей.

Его позиция нашла поддержку у других читателей: «Мы не можем доверить нашу безопасность ненадёжной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим. В этом и есть суть независимости», «Мы и покупаем С-400, чтобы защитить себя от НАТО».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты призывают Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, иначе Вашингтон «не оставит без последствий реализацию Анкарой таких намерений». С таким предупреждением выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она добавила, что США ясно дают понять Турции, каковы будут последствия.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео