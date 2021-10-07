В Турции заговорили о войне после заявления Столтенберга про С-400

Турецкое издание Haber7 рассказало о выступлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии в Джорджтаунском университете, где он неодобрительно высказался о покупке Турцией систем противовоздушной обороны С-400. Читатели в комментариях назвали политику НАТО в отношении Турции избирательной, некоторые предположили, что дело идёт к большой войне.

При этом глава Альянса отметил , что приобретения Анкары не одобряются в НАТО, поскольку с его системами российское вооружение не интегрируемо.

Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах — членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне, — написал один из пользователей.

Его позиция нашла поддержку у других читателей: «Мы не можем доверить нашу безопасность ненадёжной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим. В этом и есть суть независимости», «Мы и покупаем С-400, чтобы защитить себя от НАТО».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты призывают Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, иначе Вашингтон «не оставит без последствий реализацию Анкарой таких намерений». С таким предупреждением выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она добавила, что США ясно дают понять Турции, каковы будут последствия.