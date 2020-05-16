В Турции с 28 мая может начаться внутренний туризм

https://static.news.ru/photo/ae10761c-9799-11ea-831d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Власти Турции могут разрешить внутренний туризм с 28 мая. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно с 28 мая начнётся движение во внутреннем туризме, — рассказал министр.

Авиаперелёты внутри страны могут возобновиться в конце мая, а международные рейсы — в течение июня, если позволит ситуация с коронавирусом. Страна может начать принимать туристов из других стран во второй половине июня, отметил Мехмет Эрсой.

Впервые коронавирус в Турции был выявлен 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заболевших в стране составляет более 146 тысяч человек, умерли 4055, излечились 106 133 человека, сообщает ТАСС.

Ранее турецкие власти разрешили россиянам и жителям ряда других стран въезжать в страну для лечения в медучреждениях. Границу могут пересекать только пациенты с отрицательным тестом на коронавирус.

NEWS.ru писал, что в Турции ввели четырёхдневный комендантский час, когда людям запрещено покидать свои дома. Он действует с 16 по 19 мая. При этом власти сняли запрет на въезд и выезд из девяти провинций (Адана, Денизли, Диярбакыр, Кахраманмараш, Мардин, Орду, Текирдаг, Трабзон и Шанлыурфа).

По данным на 16 мая, в мире более 4,5 млн человек заразились коронавирусом, более 307 тысяч умерли, более 1,6 млн выздоровели.