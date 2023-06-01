В Токио рассказали о совместной работе с Вашингтоном по гиперзвуку МО Японии: Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Япония и США планируют сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов, а также обсуждают варианты совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом рассказал журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада по итогам общения с главой Пентагона Ллойдом Остином. Слова министра приводит ТАСС.

Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих [систем] перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям, — сказал Хамада.

Ранее издание Shūkan Gendai сообщило, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя. Токио пошел на такой шаг, поскольку американская Lockheed Martin не захотела делиться передовыми технологиями.

В свою очередь обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль заявил, что применение ВС РФ гиперзвуковых ракет на Украине может свидетельствовать о начале очередного этапа боевых действий. Он отметил, что такие ракеты станут серьезным вызовом для Запада. Они чрезвычайно быстры, их очень трудно сбить, в арсенале России появляется все больше вариантов такого вида оружия.