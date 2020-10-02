В Степанакерте обнаружили 100 курдских боевиков

https://static.news.ru/photo/8b149cf6-04ea-11eb-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/YPG

Американский политический советник Люк Коффи заявил, что около ста иностранных боевиков находятся в Нагорном Карабахе. Они базируются в Степанакерте.

Много обвинений и разговоров о том, что иностранные боевики вступают в бой в Нагорном Карабахе. Обе стороны отрицают это. Только что услышал от очень высокопоставленного источника, что до 100 иностранных боевиков (возможно, курдские военные) находятся в Степанакерте или в Ханкенди, — написал Коффи в Twitter.

Он считает, что появление наёмников в зоне конфликта является плохим знаком.

Lots of accusation & talk of foreign fighters entering fight in Nagorno-Karabakh. Both sides deny. Just heard from a very senior/in-the- know source that up to 100 foreign fighters (possibly PKK Iâm told) are in Stepanakert/Khankendi. Foreign fighters on the scene is bad news! — Luke Coffey (@LukeDCoffey) October 2, 2020

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.