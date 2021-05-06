В Стамбуле задержаны приверженцы ИГ

Турецкие силовики задержали приверженцев ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в ходе спецоперации в Стамбуле. Об этом рассказало турецкое агентство Аnаdоlu.
Антитеррористические рейды прошли в 10 районах города, были проверены 15 адресов. При этом задержали как минимум восемь человек, которые сейчас находятся под следствием. Их подозревают в сотрудничестве с запрещённой организацией и пребывании в зоне конфликта,
Ранее в Турции задержали боевика террористической группировки «Исламское государство», который был соратником главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Самого аль-Багдади ликвидировали американские военные в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. 27 октября 2019 года информацию об уничтожении лидера ИГ подтвердил тогдашний президент США Дональд Трамп.