В Стамбуле задержаны приверженцы ИГ

https://static.news.ru/photo/5e4a240a-af05-11eb-b616-96000091f725_660.jpg Фото: Murat Baykara/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

Турецкие силовики задержали приверженцев ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в ходе спецоперации в Стамбуле. Об этом рассказало турецкое агентство Аnаdоlu.

Антитеррористические рейды прошли в 10 районах города, были проверены 15 адресов. При этом задержали как минимум восемь человек, которые сейчас находятся под следствием. Их подозревают в сотрудничестве с запрещённой организацией и пребывании в зоне конфликта, сообщает агентство. Их имена не раскрывают в интересах следствия.

Ранее в Турции задержали боевика террористической группировки «Исламское государство», который был соратником главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Самого аль-Багдади ликвидировали американские военные в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии. 27 октября 2019 года информацию об уничтожении лидера ИГ подтвердил тогдашний президент США Дональд Трамп.