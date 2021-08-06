В США увидели угрозу своим авианосцам со стороны российских ракет

Российские противотанковые ракеты «Корнет» представляют серьёзную опасность для авианосцев США, рассказал специалист организации «Американцы за безопасный Израиль» Марк Лангфан порталу The National Interest.

Лангфан увидел специфическую угрозу для авианосцев со стороны российских противотанковых ракет. Внушительные оборонительные возможности американских кораблей делают их очень сложной целью. Возможности российского «Корнета» тем не менее допускают стрельбу по такой мишени. Специалист взвесил все за и против. Он отметил возможность установки этого вооружения на борту катера и возможность стрельбы по цели разными ракетами, кумулятивными или термобарическими. Оценив вероятный ущерб как минимальный, он всё-таки отметил, что в случае попадания в важный участок корабля ущерб будет серьёзным.

В 2019 году Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили с Россией контракт на поставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет». ОАЭ получат данного вооружения на сумму $40 миллионов. Ракеты комплекса могут эффективно поражать наземные укрепленные цели, преодолевать системы динамической защиты бронетехники и сбивать низколетящие воздушные цели.