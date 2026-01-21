Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:11

В США спрогнозировали «армагеддон» Трампа из-за «базуки» ЕС

NYT: Трамп может полностью прекратить поддержку Украины из-за торговых мер ЕС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Возможное применение Евросоюзом жестких торговых мер из-за ситуации в Гренландии может спровоцировать резкую ответную реакцию американской администрации, заявил профессор Генри Фарелл в колонке для The New York Times. Эксперт опасается, что президент США Дональд Трамп в ответ способен полностью прекратить помощь Украине.

Поводом для такого анализа стали недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на Давосском форуме упомянул о готовности ЕС применять так называемый «механизм противодействия принуждению». Этот инструмент, получивший неформальное название «торговая базука», позволяет вводить широкий спектр экономических санкций.

В арсенал ответных мер входят торговые квоты, ограничения на доступ к финансовым рынкам и запреты на инвестиции. Однако профессор Фарелл скептически оценивает реальную силу этого механизма, отмечая, что он пока ни разу не применялся и требует единогласного одобрения всех стран — членов ЕС. Он сравнил «базуку» не с мощным оружием, а с «промокшей петардой», чья эффективность сомнительна.

Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп устроит армагеддон, немедленно прекратив всякую поддержку Украины. Это станет катастрофой для Европы. Это также будет катастрофой и для Америки, и для Трампа, поскольку рынки, скорее всего, рухнут, а трансатлантические отношения разрушатся, — отметил эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин рассказал, что Евросоюз вряд ли будет воевать с США из-за Гренландии. Он отметил, что в ближайшей перспективе главным методом Трампа в борьбе с европейскими лидерами за Гренландию будут торговые войны.

США
Евросоюз
Дональд Трамп
Украина
