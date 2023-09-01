В США призвали разрушить Крымский мост: новости СВО на утро 1 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост необходимо разрушить, чтобы он стал непригоден для российского военно-морского флота и ВСК России, а полуостров изолировать, заявил действующий генерал ВС США Бэн Ходжес. По мнению военного, такой шаг кардинально изменил бы ход боевых действий в украинском конфликте.

Вооруженные силы Украины при многодневных контратаках под Артемовском потеряли более 80 солдат и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения, сообщил разведчик 200-й бригады Южной группировки российской армии. Кроме этого, российские военные предотвратили высадку вражеской пехоты около Артемовска. По словам собеседника агентства, сейчас в районе населенного пункта «можно наблюдать горы трупов украинских военнослужащих». При этом командование ВСУ не забирает с поля боя тела погибших солдат и не разрешает российской стороне передать их родным или захоронить.

Украинские вооруженные силы выпустили 14 снарядов в сторону Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что все они имели так называемый натовский калибр — 155 миллиметров. Также в 02:25 — была обстреляна Кураховка четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров, а в 02:50 — населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском и Кировском районах города Донецка, по которому выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

О взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины сообщило украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что воздушную тревогу объявили на большей части территории страны.

Конфликт на Украине может продолжаться на протяжении десятилетий из-за того, что США продолжают финансировать действующую украинскую власть, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин также отметила, что она голосует против предоставления финансовой помощи Украине со стороны американской администрации.

Украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября, передает информированный источник в Пентагоне. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину. В настоящее время танки находятся в Германии. После ремонта они будут направлены на Украину. По словам пресс-секретаря Командования армии США в Европе и Африке Мартина О’Доннелла, сейчас завершено обучение 200 военных ВСУ управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии.

Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, передает РИА Новости.

Для перехода с платного обучения необходимо подать заявление. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения. Кроме этого, нужно предоставить документ, который подтверждает участие в спецоперации. Данная льгота будет действовать до 31 августа 2024 года.

Серьезные потери понесла одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате попытки наступления в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Также российским военным удалось нарушить эвакуационные мероприятия.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались совершить атаку при помощи беспилотных летающих аппаратов самолетного типа на объекты, находящиеся на территории России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. БПЛА над Брянской областью удалось уничтожить средствами ПВО.

Также глава Брянской области сообщил еще об одной попытке ВСУ атаковать регион. По его данным, дрон был самолетного типа. Минобороны информацию не комментировало.

В результате обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами нескольких районов Донецкой Народной Республики ранены десять мирных жителей, написал исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Сенатор из Австралии Ральф Бабет призвал не помогать Украине и стараться держаться от этой страны подальше. При этом в подкасте Opposition Program он отметил, что австралийцам не надо «толкать русских ближе к китайцам». Австралия, как и западные страны, отправляет Киеву военную помощь, направляя туда бронетранспортеры Bushmaster. Также австралийские инструкторы тренируют украинских военных в Великобритании.

Солдаты Вооруженных сил Украины находятся в ярости из-за советов инструкторов и генералов НАТО. Они рекомендуют им бросаться на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, сообщил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

Фото: Giorgos Konstantinidis / Motion/Global Look Press F-16

Летчики Вооруженных сил Украины будут обучаться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев. В Великобритании этот срок составит один-два года, сообщил представитель ВСУ Юрий Игнат. По его словам, разница в сроке обучения объясняется тем, что в Данию отправились опытные военные, а в Великобританию — недавние выпускники летного училища.

На территории города Орла появится аэропорт, который будет предназначен для перехвата вражеских дронов, летящих по направлению к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления в День работников комплекса городского хозяйства. По его словам, в Москве сделали многое для защиты города от беспилотников.

Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. До этого в ведомстве обещали, что к 1 сентября все среднеобразовательные учреждения будут обеспечены обновленным учебником.

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