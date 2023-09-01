Стала известна дата получения ВСУ американских танков Abrams Politico: ВСУ могут получить первые танки Abrams в середине сентября

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября, передает Politico со ссылкой на информированный источник в Пентагоне. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину.

По данным газеты, в настоящее время танки находятся в Германии. После ремонта они будут направлены на Украину. По словам пресс-секретаря Командования армии США в Европе и Африке Мартина О’Доннелла, сейчас завершено обучение 200 военных ВСУ управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии.

США намерены ускорить поставку 31 танка Украине к осени, — говорится в заявлении.

Ранее глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщил, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. По его словам, ВСУ получат боевые машины к началу осени, но сначала их направят в Европу. По словам Буша, в Пентагоне приняли решение передать ВСУ более старые модели M1A1 вместо современной версии танка.

Кроме этого, израильская армия также может направить Киеву крупную партию списанных танков Merkava, пишет портал Walla. По имеющейся информации, переговоры о поставках боевой техники могут начаться из-за непрекращающегося давления на Тель-Авив со стороны Вашингтона с требованием увеличить военную помощь Украине.