Израиль может отдать Украине много списанных танков Walla: списанные израильские танки «Меркава» могут отдать Польше и Украине

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля может направить на Украину или в Польшу крупную партию списанных танков Merkava. Об этом израильскому порталу Walla сообщил анонимный польский военный эксперт. По его версии, танки могут быть модернизированы в Израиле или в содружестве с польскими оборонными предприятиями, располагающими соответствующими компетенциями.

У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающейся войне и уже пытается собрать силы на конец 2024 года, — указал эксперт.

По данным портала, переговоры о поставках танков могут начаться по причине непрекращающегося давления на Израиль со стороны США с требованием увеличить помощь Украине, в том числе военную. До настоящего времени Израиль оказывал Киеву только гуманитарную помощь.

Источник портала отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках с двумя странами, однако говорить о заключении сделки пока рано.

Танк Merkava («Колесница», ивр.) является основным боевым танком Армии обороны Израиля и производится с 1979 года. В настоящее время на вооружении израильской армии стоит четвертое поколение танков.

В свою очередь газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Израиль в настоящее время ведет переговоры с двумя странами о поставках 200 танков Merkava второго и третьего поколения, которые были изготовлены в 1980 — 1990-х годах и в настоящее время сняты с боевого дежурства.Данные подтвердил и глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля Яир Кулас. он не стал уточнять, с какими странами идут переговоры.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль не намерен поставлять Украине летальное оружие. Такую информацию СМИ приводит в преддверии встречи министров обороны двух стран Йоава Галанта и Алексея Резникова, которая должна состояться в начале будущей недели.