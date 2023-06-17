В Израиле рассказали о перспективах поставок Киеву летального оружия Axios: Израиль не намерен поставлять Киеву летальное оружие

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль не намерен поставлять Украине летальное оружие. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник. Такую информацию СМИ приводит в преддверии встречи министров обороны двух стран Йоава Галанта и Алексея Резникова, которая должна состояться в начале будущей недели.

Как рассказали собеседники издания, Галант дал согласие на общение с Резниковым по просьбе главы Пентагона Ллойда Остина. Остин встретился с Галантом в четверг, 15 июня, на полях саммита министров обороны стран НАТО и предложил позвонить украинскому коллеге, а также увеличить масштабы помощи Киеву. В ответ Галант сообщил Остину, что Израиль не намерен направлять Украине какое-либо летальное оружие.

Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти, — сообщил изданию анонимный израильский чиновник.

По его словам, израильская поддержка не выйдет за рамки гуманитарных и оборонительных возможностей. По мнению собеседника портала, в администрации Байдена это понимают.

Ранее чиновник в администрации президента Южной Кореи рассказал, что страна не поставляет Украине оружие ради сохранения стабильных отношений с Россией. При этом он отметил, что местное законодательство не запрещает оказывать военную помощь другим странам.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от передачи Германии боекомплектов для танков, которые впоследствии могли быть направлены Украине. Объясняя свой отказ, он заявил, что «не стоит провоцировать русских».