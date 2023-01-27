«Не стоит провоцировать русских»: Бразилия не передаст оружие Украине Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков, предназначенные Украине

Фото: Li Rui/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от передачи Германии боекомплектов для танков, которые в последствии могли быть направлены Украине, сообщает в пятницу газета Folha de S.Paulo. Бразильский лидер, объясняя свой отказ, сказал, «что не стоит провоцировать русских».

Решение от отказе приняли 20 января на встрече представителя Партии трудящихся с главкомами ВС и министром обороны Жозе Мусио Монтейро, перед отставкой главнокомандующего сухопутных войск страны Жулио Сезара Арруды. По сведениям газеты, именно Арруда поднял вопрос о передаче Германии боеприпасов для танков на встрече.

Кабмин Германии ранее объявил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву.

Всего к весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что к этому нельзя относиться несерьезно, поскольку любое предоставленное ВСУ оружие обращено против российских солдат.