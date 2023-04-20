В Сеуле объяснили, почему Южная Корея не помогает Украине оружием Yonhap: Южная Корея не поставляет Украине оружие ради сохранения отношений с Россией

Фото: Peng Qian/Xinhua/Global Look Press

Южная Корея не поставляет оружие Украине ради сохранения стабильных отношений с Россией, заявил агентству Yonhap чиновник в администрации президента страны. При этом он отметил, что местное законодательство не запрещает оказывать военную помощь другим странам.

Причина, по которой мы не идем на это, состоит в том, что необходимо поддерживать стабильность в российско-корейских отношениях, поддерживая при этом курс международного сообщества по защите свободы украинского народа, — заявил представитель офиса президента.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые допустил возможность военной помощи Украине. По его словам, Сеул пойдет на этот шаг, «если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».

На его слова ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что совсем недавно Сеул горячо уверял, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключена, а теперь Южная Корея становится еще одной страной, готовой «помочь нашим врагам».

В Кремле заявили, что слова президента Кореи говорят о ее недружественной позиции в отношении России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если страна начнет поставлять оружие Украине, это сделает ее участницей конфликта.