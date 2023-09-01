В США спрогнозировали длительность конфликта на Украине Конгрессвумен Грин: кризис на Украине затянется на десятилетия из-за помощи США

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Конфликт на Украине может продолжаться на протяжении десятилетий из-за того, что США продолжают финансировать действующую украинскую власть, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости. Грин также отметила, что она голосует против предоставления финансовой помощи Украине со стороны американской администрации.

Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас, — отметила конгрессвумен.

Грин также назвала ситуацию, при которой власти США запросили дополнительные $24 миллиарда для военной поддержки Киева, в контексте внутренних проблем в Соединенных Штатах, «кризисной».

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что антироссийские санкции оказались провальными. К такому выводу она пришла после публикации доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния России. Она призвала прекратить давать Украине деньги из-за снижения богатства самих Штатов.

Конгрессвумен добавила, что Вашингтон отправил Киеву $113 млрд и продолжает посылать по $1 млрд ежемесячно. По ее словам, в то время как США беднеют на триллионы, Россия «все богатеет».