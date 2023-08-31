В Орле появится аэропорт для перехвата летящих к Москве дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На территории города Орла появится аэропорт, который будет предназначен для перехвата вражеских дронов, летящих по направлению к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления в День работников комплекса городского хозяйства, передает РИА Новости. По его словам, в Москве сделали многое для защиты города от беспилотников.

На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники, — сказал он.

Собянин подчеркнул, что украинские власти почти каждый день пытаются совершить теракты в Москве. Обустройство аэропорта в Орле еще не закончено, однако уже 30 августа один из российских вертолетов сбил летящий в сторону столицы вражеский дрон, отметил мэр.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью. Это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки, цель была обнаружена при помощи надвутолочного радара и тепловизора. Специалисты вычислили траекторию полета дрона, и вертолет был отправлен на перехват.