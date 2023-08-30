Вертолет Ми-28Н впервые уничтожил дрон в небе над российским регионом Mash: Ми-28Н впервые уничтожил дрон ВСУ в небе над Орловской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28Н

Российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки, цель была обнаружена при помощи надвутолочного радара и тепловизора.

По данным Mash, вертолет Ми-28Н подняли в воздух сразу после появления информации о том, что украинский беспилотник летит в сторону Орловской области. Специалисты вычислили траекторию полета дрона, и вертолет был отправлен на перехват. Ему удалось поразить БПЛА.

30 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обезврежен третий за сутки украинский беспилотник. По его словам, дрон был сбит в Корсаковском районе области. В результате падения обломков никто не пострадал.

В тот же день Брянская городская администрация сообщила о взрыве в здании следственного управления СК России в Брянске. Спустя некоторое время сообщение было удалено и опубликовано новое, в котором говорилось, что три украинских беспилотника пытались ударить по территории региона. В результате сбития одного из них в здании Следственного комитета разбились окна. В самом ведомстве уточнили, что при падении обломков БПЛА была также повреждена крыша здания СК. Никто не пострадал. Все документы и вещдоки остались целы.