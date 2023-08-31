Украинский дрон был сбит в небе над Брянской областью

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, дрон был самолетного типа. Минобороны информацию не комментировало.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — написал Богомаз.

В результате атаки украинской армии пострадавших и разрушений нет. В настоящее время все оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия, отметил глава Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не фиксировалось.

29 августа ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области. По сообщению губернатора региона Романа Старовойта, было зафиксировано два прилета. Пострадавших в результате атаки не было, жилые дома и хозпостройки не повреждены.