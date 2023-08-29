Село в Курской области попало под обстрел ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано два прилета. Пострадавших в результате атаки нет, жилые дома и хозпостройки не повреждены.

Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано два прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал, — написал Старовойт.

Однако он отметил, что после обстрела перебита линия электропередачи. Губернатор добавил, что она будет восстановлена, как только появится возможность.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны ВСУ есть погибшие, еще пять человек пострадали. Кроме того, повреждены здания, в том числе административные, а также нарушено электроснабжение села. Он уточнил, что украинские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня. До этого Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать регион с помощью беспилотника. Аппарат был сбит силами ПВО.

Накануне глава Брянской области сообщил, что ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области. Он отметил, что в результате артиллерийского обстрела были повреждены четыре дома. Частично было нарушено энергоснабжение.