Пушилин: в результате обстрела ВСУ ранены 10 жителей ДНР

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В результате обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами нескольких районов Донецкой Народной Республики ранены десять мирных жителей, написал в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. По его словам, все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Территория Республики — Донецк, Горловка, Волновахский район — сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо в Волновахском районе. Пострадавшие — разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь, — заявил Пушилин.

Он также добавил, что в результате обстрелов повреждения получили шесть домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.

Ранее в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета Ил-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Позже губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки устранены, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.