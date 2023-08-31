ФСБ пресекла прорыв ДРГ под Брянском: новости СВО на вечер 31 августа Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

31 августа сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии успешно разгромили группу украинских диверсантов, планировавших совершить террористические акты на территории Брянской области. По данным ведомств, группа состояла из кадровых работников Службы безопасности Украины, военнослужащих украинской разведки, а также Службы специальных операций. Предполагается, что их целями являлись объекты энергетической и военной инфраструктуры.

Военэксперт Василий Дандыкин отметил, что леса в Брянской области прикрывают украинских диверсантов во время их нападения на территорию области. Он также отметил, что Брянская область сильно врезается в территорию Украины. Дандыкин предположил, что украинцы считают Брянск юго-западным подступом к Москве, так как через регион идет много дорог.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что диверсионно-разведывательная группа была уничтожена во время привала. По его словам, бойцам Росгвардии удалось нанести поражение противнику, несмотря на его численное преимущество. Им помог фактор внезапности, считает он.

Военкор Александр Сладков также похвалил сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии, поймавших диверсантов в Брянской области. Он отметил, что такие операции удаются не каждому, так как территория области представляет собой «реальные партизанские места».

Губернатор области Александр Богомаз отмечал, что над Брянском сбили три БПЛА. Он добавил, что дроны были сбиты сотрудниками Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина.

Telegram-канала «Архангел спецназа» сообщил, что украинские военные перестали активно наступать на село Работино Запорожской области из-за нехватки топлива. По словам авторов канала, южная часть населенного пункта остается под контролем российских сил, при этом ВСУ стали двигаться в сторону Вербового.

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Псков может стоять Киев. По его словам, ВСУ удалось успешно применить дальнобойное оружие на расстоянии в 700 километров. Примерно такая дистанция отделяет Псков от границы.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиабомбы JDAM в зоне проведения военной операции на Украине. Кроме этого, ПВО успешно отработала по одной ракете от РСЗО HIMARS.

Также в военном ведомстве заявили, что в ночь на 31 августа бойцы ВС РФ нанесли удары по авиационному складу вооружения и боеприпасов и по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ. Объекты были поражены.

Фото: МО РФ

Суммарно за сутки в результате действия российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 15 атак ВСУ, убиты около 570 украинских солдат, уничтожено 45 единиц военной техники и 27 беспилотников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал плевком в лицо солдату ВСУ недовольство темпами контрнаступления. По его мнению, критикам следует «заткнуться» и самим отправиться в зону боевых действий.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит участвовать в конфликте с Украиной до конца. По ее словам, сейчас страна в одиночку противостоит коалиции Украины и стран НАТО, а российский народ сплотился вокруг общей идеи.

При этом она заявила, что продолжительность боевых действий зависит исключительно от Украины и стран Запада. Как только они поймут, что Москва не потерпит существования антироссийского государства на границе, тогда конфликт может быть прекращен, утверждает представитель МИД РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что у Украины отчетливо виден вектор распада. В своей публикации он подчеркнул, что подконтрольное Киеву население страны на данный момент составляет 19,7 млн человек, в то время как 17,9 украинца находятся за пределами государства. Зампред Совбеза указал, что в 2001 году на Украине проживало 48,5 млн, а это значит, что численность населения сократилась более чем на 40%.

Глава чешского Министерства обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) партию боевых вертолетов. Кроме того, представитель ведомства пообещала, что Прага окажет содействие в подготовке украинских пилотов к полетам на военных самолетах F-16.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заверил, что Лондон продолжит оказывать Украине военную помощь. Он также выразил благодарность прошлому главе Минобороны Бену Уоллесу, отметив его вклад в глобальную безопасность Великобритании за четыре года нахождения в должности.

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