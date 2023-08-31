Военэксперт объяснил, почему ДРГ постоянно нападают на Брянскую область Военэксперт Дандыкин: диверсантов в Брянской области прикрывает лес

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Леса в Брянской области прикрывают украинских диверсантов во время их нападения на территорию области, сообщил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. Он также отметил, что Брянская область сильно врезается в территорию Украины. Дандыкин предположил, что украинцы считают Брянск юго-западным подступом к Москве, так как через регион идет много дорог.

Есть так называемые брянский и белорусский балконы. Именно там во времена Великой Отечественной было мощнейшее партизанское движение, так как местность лесистая. Вот украинские ДРГ и пытаются постоянно проникнуть в Брянскую область — лес их прикрывает. Возможно, ВСУ своими ДРГ проверяют, что у нас там с обороной, какие силы сосредоточены, — сказал Дандыкин.

Эксперт также отметил, что для борьбы с диверсантами стоит привлекать территориальную оборону.

Надо вспомнить опыт советских партизан — Ковпака, Сабурова, Наумова, Федорова и уничтожать инфраструктуру ВСУ в тылу, — сказал он.

31 августа сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии успешно разгромили группу украинских диверсантов, планировавших совершить террористические акты на территории Брянской области. По данным ведомств, группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих украинской разведки, а также Службы специальных операций. Предполагается, что их целями являлись объекты энергетической и военной инфраструктуры.