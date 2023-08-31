Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов на объектах в Брянской области

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии успешно разгромили группу украинских диверсантов, планировавших совершить террористические акты на территории Брянской области, сообщает РИА Новости. По данным ведомств, группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих украинской разведки, а также Службы специальных операций. Предполагается, что их целями являлись объекты энергетической и военной инфраструктуры.

Подчеркивается, что сотрудники российских силовых ведомств вступили с диверсантами в бой. Он произошел в Невельском районе Брянской области. В результате были ликвидированы двое диверсантов, пятеро украинцев задержаны. В ходе обыска у них обнаружили автоматы западного производства с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, а также гранаты и приборы ночного видения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, группа диверсантов попыталась поджечь склад селитры на территории Амурской области. Злоумышленники планировали использовать ракетницу. Возгорания не произошло, но диверсанты успели сбежать. В настоящее время их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.