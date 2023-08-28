Диверсанты пытались поджечь склад селитры в Амурской области

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Диверсанты пытались поджечь из ракетницы склад селитры в Амурской области, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что возгорания не произошло, но злоумышленники успели сбежать. Сейчас их ищут полицейские.

Инцидент произошел в поселке Февральск на территории производственной базы ООО «Транзит», занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами. Мужчин заметили сотрудники склада.

Прибывшие по вызову спецы установили — на земле остались фрагменты свето-зажигательной ракеты с парашютом, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что диверсант поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в Новосибирске. Из-за ложной занятости светофоры на железнодорожных путях вышли из строя и задержалась отправка двух пассажирских поездов в Читу и Владивосток.

Полицейские обнаружили на месте ЧП окурок, пластиковую бутылку из-под горючего вещества и следы от велосипедных колес.

Ранее правоохранители в Псковской области задержали местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Он так же пытался устроить диверсию на железной дороге, чтобы сорвать перевозку личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.