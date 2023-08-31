Байден бросит Киев после выборов: новости СВО на утро 31 августа

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

Из-за отсутствия шансов на победу Киева команда президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. После этого Байден бросит Украину. По мнению эксперта, Россия побеждает в конфликте. При этом он назвал чудо-оружием системы РСЗО HIMARS, Patriot, танки Leopard и Challenger, БМП Bradley.

Киев прикладывает большие усилия для получения максимально возможного количества истребителей F-16, сообщила газета New York Times. Это может быть связано с потенциальными изменениями в политической обстановке на Западе, которые могут повлиять на решение о поставках самолетов на Украину. Согласно мнению бывшего чиновника администрации Байдена, серия заявлений президента Украины Владимира Зеленского о будущих поставках истребителей, вероятно, призвана подтвердить обязательства со стороны западных партнеров в случае, если «вялое» контрнаступление повлияет на настроения политиков.

Вооруженные силы Украины за сутки 78 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрела погиб местный житель в населенном пункте Землянки. Кроме этого, повреждения получили 27 домов в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Петровском, Буденновском и других районах Донецка. Также пострадали 11 объектов гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 247 снарядов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских вооруженных сил, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранен мужчина 1984 года рождения.

Крылатую ракету сбили российские военные в восточной части Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Осколки сбитой ракеты над Крымом повредили линию электропередачи, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он пообещал, что авария будет устранена в течение часа.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты силами противовоздушной обороны России в небе над Брянской областью, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате налета дронов ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Ранее жители Брянска рассказали, что в городе произошло сразу два громких взрыва. Сообщалось, что два беспилотника Вооруженных сил Украины были ликвидированы около телецентра в 21:30 по местному времени.

Беспилотники и крылатая ракета Вооруженных сил Украины попытались атаковать Брянскую область и Крым, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины вынуждены продолжать наступательную операцию, которая за несколько месяцев так и не принесла ощутимых результатов, сообщил спикер Белого дома Джон Кирби. По его словам, пока можно говорить только о «постепенном прогрессе». Как он подчеркнул, на некоторых участках линии соприкосновения идут ожесточенные бои.

«Супердроны» «Ланцет» Вооруженных сил России оказались «настоящим кошмаром» для украинской армии, написал портал Interia. В статье отмечается, что это оружие является одним из самых мощных в арсенале ВС РФ. Военные аналитики уверены, что «Ланцет-3» — одни из лучших аппаратов данного типа, которые наносят серьезный урон для ВСУ. Дроны просты в запуске, мобильны и имеют эффективный электродвигатель, написал портал.

Хакеры, которые атаковали пять банков Чехии, потребовали остановить поддержку Украины, сообщило Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ). В среду у банков возникли технические неполадки. Пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова добавила, что такие атаки влияют на доступность некоторых систем банка.

Армия России уничтожила склад боеприпасов под Донецком, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что это произошло в окрестностях Марьинки.

Начались проектные работы по восстановлению Каховской гидроэлектростанции, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ГЭС нужно отстраивать заново, так как от этого зависит водоснабжение Крыма.

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