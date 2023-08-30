Рой дронов ВСУ обрушился на регионы РФ: новости СВО на вечер 30 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

30 августа Брянская городская администрация сообщила о взрыве в здании следственного управления СК России. Спустя некоторое время местные власти сообщили, что три украинских беспилотника пытались ударить по территории региона. В результате уничтожения одного из них в здании Следственного комитета разбились окна. В ведомстве уточнили, что при падении обломков БПЛА была повреждена крыша здания. Никто не пострадал. Все документы и вещдоки остались целы.

Около 07:00 мск губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Брянском. По словам главы региона, жители города не пострадали, одно из зданий получило повреждение. Следующее сообщение появилось спустя час — глава региона рассказал о том, что два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись. Около 11:30 Богомаз сообщил об уничтожении пятого за сутки дрона в регионе. По его словам, дрон был самолетного типа. Глава региона уточнил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

В связи с атакой на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимира Путина проинформировали о случившемся. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства получает доклады обо всех подобных ситуациях.

В 14:32 мск губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова были устранены. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.

Фото: Губернатор Псковской области

Журналист Владимир Соловьев заявил, что страны Прибалтики должны быть стерты с лица земли, если именно с их территории осуществили запуск беспилотников, ударивших по Пскову. При этом он отметил, что дроны не были запущены с украинской территории.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что атаковавшие Псков БПЛА были запущены с Украины. При этом он считает, что дроны не могли прилететь с территории Эстонии. Эксперт не исключил, что Таллин опасается прямых активных действий против РФ, ограничиваясь «амбициозными заявлениями».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал защитить российские военные самолеты от атак БПЛА железобетонными конструкциями. Парламентарий отметил, что дронам также помешают брезентовые укрытия.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источники, что украинский беспилотник атаковал нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области. По информации канала, дрон рухнул в пустой резервуар для хранения нефтяных продуктов, после чего произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, пострадавших нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Позднее губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что еще один украинский беспилотник был сбит силами ПВО на территории Дзержинского района области. По его словам, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Анапе были найдены два обломка беспилотного летательного аппарата. По сведениям канала, на фрагментах БПЛА имелись передатчики видеосигнала с номерами. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Оперштаб Кубани сообщил, что в водоеме Витязевский лиман в Краснодарском крае были обнаружены обломки беспилотника. Дрон отправили на экспертизу. В 18 км от водоема находится город Анапа.

Об уничтожении беспилотников средствами ПВО сообщили главы Орловской и Воронежской областей Андрей Клычков и Александр Гусев. По словам Клычкова, всего за сутки в регионе были сбиты три БПЛА.

Фото: Jaap Arriens/via ZUMA/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массированная атака украинских беспилотников на российские регионы — это свидетельство агонии киевского режима. По ее словам, власти Украины сами себя загнали в тупик, действуя по сценарию Запада. Она добавила, что Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты.

По мнению генерал-майора Сергея Липового, главной целью попыток ВСУ атаковать территорию РФ с помощью БПЛА является запугивание граждан РФ. Военэксперт не исключил, что Киев также стремится нанести урон военной и гражданской инфраструктуре. При этом военный эксперт Виктор Литовкин считает, что атаки беспилотников ВСУ на российские регионы не имеют практической цели. По его словам, Киев таким образом пытается отвлечь внимание от неудач на фронте.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из зданий, расположенных в Донецке. По данным канала, речь идет о жилом комплексе «Бульвар Сити». В результате атаки был поврежден фасад здания, также были выбиты стекла. Глава города Алексей Кулемзин подтвердил данные о нанесении удара по недостроенному зданию.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения западных СМИ о том, что украинские военные преодолели первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении и взяли под контроль село Работино. Он призвал доверять только российским официальным источникам информации.

Глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил, что на территории одного из инфраструктурных объектов в регионе произошел пожар в результате падения сбитого беспилотника. Также возгорание произошло на железнодорожных путях, отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 30 августа российские войска нанесли удары по пунктам управления и разведки украинской армии. В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты были поражены. Удары наносились с воздуха и моря.

Также в Минобороны заявили, что российский самолет Су-30 обстрелял украинский быстроходный военный катер вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря. В ведомстве уточнили, что корабль вместе с экипажем был уничтожен. Позднее в министерстве сообщили об уничтожении второго катера вблизи Змеиного с экипажем российским бомбардировщиком Су-24.

Кроме этого, в военном ведомстве рассказали, что российская армия ударом ракеты «Искандер» уничтожила вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки в ДНР. Ударами БПЛА были поражены два пикапа с военными ВСУ в районах совхоза «Октябрь» и Левадного.

Как утверждает замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, дела у ВСУ идут не очень хорошо, они сменили тактику. По его словам, украинские силы плотно обрабатывают передний край всеми доступными способами. Ходаковский заявил о частом применении кассетных боеприпасов, переданных западными странами Киеву.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные испытывают серьезные трудности на трех направлениях в Донбассе. По его словам, проблемы фиксируются в районах Артемовска и Красного Лимана на территории ДНР, а также под Купянском в Харьковской области.

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, командование ВСУ подводит на Сватовско-Кременской участок фронта новые резервы, преимущественно состоящие из радикально настроенных солдат. Он утверждает, что их распределяют по участкам, где существует угроза прорыва украинских оборонительных рубежей. Кроме того, такие солдаты уже задействованы в штурмовых операциях.

Сотрудники ФСБ задержали в Донецке несколько человек, которые пытались организовать канал поставок оружия из зоны проведения спецоперации на черный рынок. У одного из фигурантов изъяли четыре автомата АК-74 и АК-12 с боекомплектом, а также гранату Ф-1.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил концерну «Алмаз-Антей» наладить бесперебойное производство радиолокационных систем. Распоряжение было отдано во время визита министра в Тульскую область. Там он проинспектировал работу одного из предприятий концерна, а также провел совещание с руководством завода.

Фото: МО РФ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что начало СВО является решительным ответом на агрессивные действия НАТО против РФ. По его словам, действия Альянса представляли собой «наглую и агрессивную демонстрацию силы» в нарушение всех норм международного права и повлекли множество жертв среди мирного населения.

МИД России заявил о введении новой должности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, на этот пост назначен экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Как сообщает газета Milliyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст странам G20 условия Путина по прекращению конфликта на территории Украины. Политический обозреватель издания Озай Сендир предполагает, что эти события означают начало посреднических переговоров с целью завершения столкновений.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу римского Франциска инструментом российской пропаганды, обвинив его в одобрении идеи «русского мира». Он добавил, что речь, произнесенная папой римским на Всероссийской встрече католической молодежи, является «разрушительной для современного гуманизма».

Также Подоляк заявил, что ни о каких мирных переговорах России и Украины речи быть не может. По его словам, сначала российские войска должны потерпеть ряд крупных поражений на фронте. Подоляк считает, что после этого россияне засомневаются в необходимости проведения СВО и шансов на мирный договор будет больше.

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