Сальдо заявил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia/Global Look Press

Начались проектные работы по восстановлению Каховской гидроэлектростанции, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ГЭС нужно отстраивать заново, так как от этого зависит водоснабжение Крыма.

Я думаю, что сколько бы не понадобилось средств, это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются, — сказал Сальдо.

Кроме того, Хуснуллин ранее высказался о восстановлении Крымского моста. Как утверждает вице-премьер, работы идут в соответствии с графиком. Открытие ранее разрушенной части моста состоится до 15 сентября.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. Тогда в зоне наводнения оказались порядка 40 тысяч человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что станцию обязательно восстановят, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской и Запорожской областей и севера Крыма. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно, считает Сальдо.