Хуснуллин заявил о важности восстановления плотины Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Плотина Каховской гидроэлектростанции должна быть восстановлена, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит РИА Новости, от этого будет зависеть водоснабжение новых регионов России и Крыма. В то же время он отметил, что власти рассматривают различные варианты обеспечения территорий водой, в том числе и те, которые позволяют обойтись без Каховской ГЭС.

Ее [плотину] надо [восстанавливать] не только для водоснабжения Крыма. У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область, — сказал вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин высказался о восстановлении Крымского моста. Как утверждает вице-премьер, работы идут в соответствии с графиком. Открытие ранее разрушенной части моста состоится до 15 сентября.

Пока мы идем по графику. То есть мы настроены к 15 сентября открыть восстановленную разрушенную часть моста, — сказал он.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. Тогда в зоне наводнения оказались порядка 40 тысяч человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что станцию обязательно восстановят, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской и Запорожской областей и севера Крыма. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно, считает Сальдо.