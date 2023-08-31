Российское супероружие превратилось в «настоящий кошмар» для ВСУ Interia: российские дроны «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Супердроны» «Ланцет» Вооруженных сил России оказались «настоящим кошмаром» для украинской армии, написал портал Interia. В статье отмечается, что это оружие является одним из самых мощных в арсенале ВС РФ.

Они — настоящий кошмар для украинских солдат. Настоящий феномен «Ланцета» — это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, даже прямо перед выбранной целью, — отмечает портал.

Военные аналитики уверены, что «Ланцет-3» — одни из лучших аппаратов данного типа, которые наносят серьезный урон для ВСУ. Дроны просты в запуске, мобильны и имеют эффективный электродвигатель, написал портал. С помощью их применения можно уничтожить танк или бронемашину. В Сети можно увидеть видео, на которых «Ланцеты» хорошо справляются с польскими гаубицами Krab и сеют ужас в ряды украинской армии.

Ранее представители Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.